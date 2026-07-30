СМИ: «Реал» завершит трансфер Родри за 50 млн евро уже в четверг

Мадридский «Реал» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Родри. По информации As, испанский клуб готов заплатить за футболиста от 40 до 50 млн евро.
Как сообщает источник, стороны могут согласовать трансфер уже в четверг, когда состоится встреча представителей двух клубов.
Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Жозе Моуринью считает Родри главной трансферной целью. Португальский специалист настоял именно на кандидатуре полузащитника «Манчестер Сити», несмотря на возможность приобрести хавбека «Челси» Энцо Фернандеса или полузащитника «Тоттенхэма» Матеуша Фернандеша.
В сезоне-2025/26 Родри сыграл за «Манчестер Сити» 33 матча и забил два мяча. Вместе со сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира 2026 года, а также получил награду лучшему игроку турнира.