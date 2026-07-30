Сафонов тратит 1 млн рублей в месяц на аренду виллы в Париже

Сообщается, что площадь дома превышает 300 квадратных метров, а высота потолков достигает шести метров. Вилла расположена примерно в 12 минутах езды от новой тренировочной базы «ПСЖ». Участок находится в закрытой тупиковой части квартала и практически скрыт от посторонних благодаря окружающей застройке.
Внутри дома оборудовано открытое пространство, объединяющее кухню, столовую и гостиную. Также на вилле есть электронное пианино, художественная галерея, боксерская груша, велотренажеры и другие зоны для отдыха и тренировок.
Кроме того, источник сообщает, что у Сафонова появился новый автомобиль Audi Q3 Sportback стоимостью около 52 тысяч евро. Предполагается, что кроссовер был предоставлен футболисту «ПСЖ», поскольку машина зарегистрирована на немецких номерах, а подобные автомобили клубы нередко оформляют на себя и передают игрокам в пользование. Отмечается, что даже с новым автомобилем Сафонов остается владельцем одного из самых скромных транспортных средств среди футболистов парижского клуба.
27-летний голкипер перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». За это время он вместе с французской командой стал двукратным чемпионом страны, выиграл Кубок и Суперкубок Франции, дважды победил в Лиге чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. На счету Сафонова также 18 матчей за сборную России.