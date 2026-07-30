«Челси» купил защитника сборной Франции за 60,7 млн евро

«Я очень счастлив стать частью этого прекрасного клуба. Все знают легенду “Челси”, его победные традиции, и быть частью этого — большая гордость для меня. Болельщики “Челси” должны знать, что я буду отдавать все силы ради этой эмблемы. Я буду делать все возможное ради клуба», — сказал Лакруа.