«Челси» купил защитника сборной Франции за 60,7 млн евро

Контракт с 26-летним французом рассчитан на шесть лет — до лета 2032 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 60,7 млн евро.
«Я очень счастлив стать частью этого прекрасного клуба. Все знают легенду “Челси”, его победные традиции, и быть частью этого — большая гордость для меня. Болельщики “Челси” должны знать, что я буду отдавать все силы ради этой эмблемы. Я буду делать все возможное ради клуба», — сказал Лакруа.
Максанс Лакруа перешел в «Кристал Пэлас» летом 2024 года из «Вольфсбурга» за 18 млн евро. За два года он провел за «орлов» 98 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
В составе «Кристал Пэлас» Лакруа завоевал Кубок и Суперкубок Англии (2025), а также выиграл Лигу конференций (2026).
В марте этого года Лакруа дебютировал за сборную Франции и провел за нее семь матчей, в том числе три — на ЧМ-2026.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма». В рамках подготовки к сезону команда Хаби Алонсо проведет товарищеские матчи с «Тоттенхэмом» (1 августа), «Ювентусом» (5 августа), «Миланом» (8 августа), малайзийским клубом «Джохор Дарул Тазим» (9 августа) и «Реалом Сосьедад» (15 августа).