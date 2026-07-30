Украинский нападающий Артем Довбик перешел в «Болонью»

29-летний форвард сборной Украины Артем Довбик будет выступать за «Болонью» на правах аренды до конца текущего сезона с возможностью выкупа летом 2027 года.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 41,1 млн евро. За два года он провел за «джалоросси» 63 матча, в которых забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт Довбика с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 15 миллионов евро.
Прошлый сезон «Болонья» завершила на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В июне команду возглавил бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. «Болонья» откроет новый сезон в Серии А 24 августа домашним матчем против «Лацио».