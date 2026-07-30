Защитник «Реала» Асенсио выбыл на полтора месяца из-за травмы

Ранее сообщалось, что Асенсио может покинуть «Реал» в текущее трансферное окно. Защитник не входит в планы нового тренера мадридцев Жозе Моуринью, в связи с чем «королевский» клуб изучает вариант с арендой или продажей своего воспитанника.