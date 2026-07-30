Защитник «Реала» Асенсио выбыл на полтора месяца из-за травмы

Ожидается, что 23-летний испанец пропустит около шести недель и будет готов к середине сентября. Асенсио пропустит минимум четыре матча «Реала» на старте нового сезона — против «Эспаньола» (22 августа), «Реала Сосьедад» (26 августа), «Малаги» (30 августа) и «Бетиса» (6 сентября).
В прошлом сезоне Асенсио провел за «Реал» 34 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2031 года.
Ранее сообщалось, что Асенсио может покинуть «Реал» в текущее трансферное окно. Защитник не входит в планы нового тренера мадридцев Жозе Моуринью, в связи с чем «королевский» клуб изучает вариант с арендой или продажей своего воспитанника.
В рамках предсезонной подготовки «Реал» проведет товарищеские матчи против «Фиорентины» (1 августа), «Ференцвароша» (8 августа), «Депортиво» (12 августа) и «Шальке» (16 августа).