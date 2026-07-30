Рэшфорд попрощался с «Барселоной» и вернулся в «Ман Юнайтед»

28-летний англичан провел минувший сезон в каталонской команде на правах аренды.
«Я очень благодарен всем в клубе за то, что сделали мое время здесь таким позитивным и запоминающимся. Я наслаждался каждым моментом и увезу с собой много прекрасных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам всего наилучшего и всяческих успехов в предстоящем сезоне. Да здравствует “Барса”, — написал Рэшфорд в соцсетях.
Рэшфорд провел за «Барселону» 49 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Каталонский клуб имел опцию выкупа игрока за 30 млн евро, но не стал ее активировать.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с Рэшфордом и готов продать его за 40 млн фунтов. Интерес к игроку сборной Англии проявляют «Фенербахче» и «Рома».
«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Халл Сити». В рамках предсезонной подготовки манкунианцы проведут товарищеские матчи против «Атлетико» (1 августа), «Пари Сен-Жермен» (8 августа), «Лидс» (12 августа) и «Милан» (15 августа).