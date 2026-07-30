Рэшфорд попрощался с «Барселоной» и вернулся в «Ман Юнайтед»

«Я очень благодарен всем в клубе за то, что сделали мое время здесь таким позитивным и запоминающимся. Я наслаждался каждым моментом и увезу с собой много прекрасных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам всего наилучшего и всяческих успехов в предстоящем сезоне. Да здравствует “Барса”, — написал Рэшфорд в соцсетях.