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«ПСЖ» готов предложить Торресу контракт лучше, чем «Барселона»

По данным СМИ, парижский клуб намерен перехватить форварда, предложив ему более выгодные финансовые условия.

Источник: Reuters

«ПСЖ» намерен подписать нападающего «Барселоны» Феррана Торреса и готов предложить ему контракт на более выгодных условиях, чем каталонский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, парижане готовы перебить любое предложение «Барселоны» о продлении соглашения. Французский клуб предлагает 26-летнему испанцу пятилетний контракт с зарплатой, которая значительно превышает его нынешний оклад.

Первые контакты между сторонами состоялись во время чемпионата мира. Отмечается, что Торрес согласился как минимум выслушать предложение «ПСЖ». В клубе рассчитывают, что игрока заинтересуют спортивный проект, финансовые условия и возможность вновь поработать с Луисом Энрике.

При этом сам футболист по-прежнему привязан к «Барселоне». Однако его не устраивает, что руководство клуба долго не предпринимало конкретных шагов по продлению контракта.