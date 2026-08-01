«ПСЖ» готов предложить Торресу контракт лучше, чем «Барселона»

«ПСЖ» намерен подписать нападающего «Барселоны» Феррана Торреса и готов предложить ему контракт на более выгодных условиях, чем каталонский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, парижане готовы перебить любое предложение «Барселоны» о продлении соглашения. Французский клуб предлагает 26-летнему испанцу пятилетний контракт с зарплатой, которая значительно превышает его нынешний оклад.
Первые контакты между сторонами состоялись во время чемпионата мира. Отмечается, что Торрес согласился как минимум выслушать предложение «ПСЖ». В клубе рассчитывают, что игрока заинтересуют спортивный проект, финансовые условия и возможность вновь поработать с Луисом Энрике.
При этом сам футболист по-прежнему привязан к «Барселоне». Однако его не устраивает, что руководство клуба долго не предпринимало конкретных шагов по продлению контракта.