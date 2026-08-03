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Три клуба АПЛ ведут переговоры с «Челси» по трансферу Мудрика

Как сообщает The Sun, «Челси» получил несколько запросов по вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику, который отбыл дисквалификацию за допинг.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, с лондонцами связались три клуба английской Премьер-лиги, включая «Ковентри Сити», который тренирует Фрэнк Лэмпард. Михаил Мудрик играл под руководством Лэмпарда в «Челси» в 2023 году.

Отмечается, что к 25-летнему вингеру также есть интерес от трех европейских клубов не из АПЛ. 3 августа Мудрик присоединился к тренировочному сбору «Челси» в Гонконге. По данным источника, испанский специалист «синих» Хаби Алонсо высоко оценивает игровые качества украинца и считает его «особенным игроком». Руководство лондонского клуба намеренр дать игроку время, чтобы он вновь адаптировался к тренировочному процессу, прежде чем принимать решение о его дальнейшей карьере. При этом рассматриваются все варианты продолжения сотрудничества — от сохранения в составе до аренды или полноценного трансфера.

30 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) достигли соглашения, в рамках которого Мудрик признал нарушение антидопинговых правил и согласился считать наказанием уже отбытый срок дисквалификации.

«Челси» приобрел Мудрика в январе 2023 года за 70 миллионов евро, подписав с ним контракт на восемь с половиной лет. За три сезона украинский футболист провел 73 матча, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.

В декабре 2024 года допинг-проба Мудрика дала положительный результат на мельдоний, после чего он перестал выходить на поле. В мае 2025 года FA предъявила игроку официальное обвинение, а в январе 2026-го дисквалифицировала его на четыре года. Футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).