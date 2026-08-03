Три клуба АПЛ ведут переговоры с «Челси» по трансферу Мудрика

Отмечается, что к 25-летнему вингеру также есть интерес от трех европейских клубов не из АПЛ. 3 августа Мудрик присоединился к тренировочному сбору «Челси» в Гонконге. По данным источника, испанский специалист «синих» Хаби Алонсо высоко оценивает игровые качества украинца и считает его «особенным игроком». Руководство лондонского клуба намеренр дать игроку время, чтобы он вновь адаптировался к тренировочному процессу, прежде чем принимать решение о его дальнейшей карьере. При этом рассматриваются все варианты продолжения сотрудничества — от сохранения в составе до аренды или полноценного трансфера.