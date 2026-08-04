«Ливерпуль» предложил за игрока «ПСЖ» более 100 млн евро

Барколя перешел в «ПСЖ» летом 2023 года из «Лиона» за 45 млн евро. За три года он провел за парижан 152 матча, в которых забил 39 мячей и отдал 37 голевых передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года.