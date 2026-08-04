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«Ливерпуль» предложил за игрока «ПСЖ» более 100 млн евро

«Ливерпуль» начал официальные переговоры с «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Брэдли Барколя. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

По информации источника, мерсисайдский клуб направил «ПСЖ» первое официальное предложение, которое превышает 100 млн евро. При этом парижане рассчитывают получить за 23-летнего нападающего гораздо больше.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» оценивает Барколя в 170 млн евро.

Барколя перешел в «ПСЖ» летом 2023 года из «Лиона» за 45 млн евро. За три года он провел за парижан 152 матча, в которых забил 39 мячей и отдал 37 голевых передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года.

На ЧМ-2026 Барколя отыграл за сборную Франции все восемь матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Барколя не планирует продлевать контракт с «ПСЖ» и хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» откроет новый сезон АПЛ 23 августа выездным матчем против «Ньюкасла». В рамках предсезонной подготовки мерсисайдцы проведут товарищеские матчи с «Монако» (9 августа) и «Комо» (16 августа).