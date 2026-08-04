Долг в $200 млн: почему клуб Роналду оказался в финансовом кризисе

Несмотря на финансовые проблемы клуба, Криштиану Роналду продолжает готовиться к новому сезону и остается главной звездой «Аль-Насра». После чемпионского года португалец намерен не только защитить титул, но и приблизиться к исторической отметке в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 976 мячей, поэтому до рекорда осталось всего 24 гола.