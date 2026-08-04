Долг в $200 млн: почему клуб Роналду оказался в финансовом кризисе

Победа в чемпионате Саудовской Аравии должна была стать началом нового этапа для «Аль-Насра». Вместо этого клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами: трансферы поставлены на паузу, руководство ищет способы сократить расходы и даже рассматривает продажу части клуба. Пока команда готовится к сезону, вокруг ее будущего появляется все больше вопросов.
Почему «Аль-Наср» оказался в долгах
Еще недавно «Аль-Наср» считался одним из самых амбициозных клубов Саудовской Аравии, однако теперь ему приходится решать серьезные финансовые проблемы. По данным местных СМИ, долг клуба превысил 800 миллионов саудовских риалов — это более 200 миллионов долларов.
По данным саудовских СМИ, большая часть долга сформировалась еще в прошлом сезоне из-за слишком высоких расходов клуба. Последствия кризиса уже почувствовали и футболисты: некоторые игроки основного состава получили лишь часть зарплаты, а оставшиеся выплаты клуб пообещал перечислить позже.
Как финансовый кризис влияет на команду
Проблемы с деньгами уже сказались на подготовке «Аль-Насра» к новому сезону. Клуб временно приостановил работу на трансферном рынке и не планирует подписывать новых игроков, пока не стабилизирует финансовое положение.
Из-за этого новый главный тренер Анге Постекоглу пока не может рассчитывать на ожидаемое усиление состава. В частности, на паузу поставлен поиск замены полузащитнику Марсело Брозовичу, который покинул команду этим летом. Пока «Аль-Наср» продолжает предсезонные сборы в Португалии, но делать ставку приходится на нынешний состав.
Как «Аль-Наср» собирается выйти из кризиса
Контролирующий клуб Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) уже начал принимать антикризисные меры. Одна из главных задач — остановить дальнейший рост долга и установить более жесткий контроль за финансовыми решениями руководства.
Сейчас рассматриваются сразу несколько шагов. Руководству клуба планируют ограничить полномочия при заключении новых контрактов, чтобы любые крупные расходы были заранее обеспечены финансированием. Кроме того, к работе привлекут независимых финансовых и юридических консультантов, а еще одним возможным решением может стать продажа части клуба новому инвестору.
Что будет с Роналду дальше
Несмотря на финансовые проблемы клуба, Криштиану Роналду продолжает готовиться к новому сезону и остается главной звездой «Аль-Насра». После чемпионского года португалец намерен не только защитить титул, но и приблизиться к исторической отметке в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 976 мячей, поэтому до рекорда осталось всего 24 гола.
Контракт Роналду с саудовским клубом действует до лета 2027 года, и пока речи о его уходе не идет. Однако если «Аль-Наср» не сможет быстро решить финансовые проблемы и усилить состав, бороться за новые трофеи команде будет значительно сложнее.