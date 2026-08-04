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Неймар сделал заявление о возможном завершении карьеры

Бразильский нападающий Неймар рассказал, что пока не определился с дальнейшим продолжением карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Форвард не исключил, что может завершить выступления после окончания контракта с «Сантосом», который рассчитан до декабря.

На чемпионате мира сборная Бразилии 5 июля в Нью-Йорке уступила Норвегии со счетом 1:2 в матче ⅛ финала. Эта встреча стала для Неймара 15-й на мировых первенствах — по этому показателю он обошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После игры футболист не сдержал эмоций и заявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Не знаю, сколько еще буду играть. Пока я не думаю о завершении карьеры и не знаю, как долго еще продолжу выступать. Мой контракт с “Сантосом” действует до декабря. Я намерен отработать его до конца и достойно защищать цвета клуба. А когда контракт закончится, тогда и решу: останусь ли в “Сантосе”, перейду в другой клуб, завершу карьеру или продолжу играть», — приводит слова Неймара Globo.

34-летний Неймар является воспитанником «Сантоса». Впервые он выступал за основную команду до 2013 года, после чего продолжил карьеру в «Барселоне», «ПСЖ» и «Аль-Хиляле». В 2025 году бразилец вернулся в родной клуб.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Сантос» 16 матчей, забил восемь мячей и остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, записав на свой счет 80 голов в 130 встречах. За время первого периода выступлений за «Сантос» форвард помог команде выиграть Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и трижды стать чемпионом Лиги Паулиста.