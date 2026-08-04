Мудрик после снятия бана за допинг может перейти в «Страсбур»

На прошлой неделе с 25-летнего украинца была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.
По информации источника, «Челси» не рассчитывает на Мудрика в предстоящем сезоне и рассматривает вариант с его арендой в «Страсбур». Оба клуба принадлежат одному владельцу — компании BlueCo.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Челси» сначала оценит физическое состояние Мудрика во время предсезонной подготовки, после чего вместе с игроком примет решение о его будущем.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера» за 70 млн евро. Он провел за лондонский клуб 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
Последний раз Мудрик выходил на поле в официальном матче в ноябре 2024 года в выездной игре Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма». В рамках подготовки к сезону команда Хаби Алонсо проведет товарищеские матчи с «Ювентусом» (5 августа), «Миланом» (8 августа), малайзийским клубом «Джохор Дарул Тазим» (9 августа) и «Реалом Сосьедад» (15 августа).