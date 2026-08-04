The Independent составил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Первую строчку в списке от The Independent занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Полузащитник, уже получавший эту награду в 2024 году, вновь стал главным фаворитом после победы на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, где был признан лучшим игроком турнира. Родри остается единственным с 1960 года испанцем и первым опорным полузащитником в истории, удостоенным «Золотого мяча».
Вторую позицию занимает нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн. В прошедшем клубном сезоне он отличился 61 голом в 51 матче и выиграл с мюнхенцами чемпионат и Кубок Германии. На мундиале форвард забил шесть мячей, а сборная Англии впервые с 1966 года поднялась на пьедестал, заняв третье место.
Тройку лидеров замыкает 19-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. В его активе победы на чемпионате мира и в Ла Лиге, а также 24 гола и 18 передач во всех клубных турнирах. Ямаль стал первым футболистом младше 20 лет, сыгравшим и выигравшим как финал Евро, так и финал чемпионата мира. Четвертым в рейтинге значится форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Француз забил десять мячей на ЧМ-2026, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств и получив «Золотую бутсу» турнира. В клубном сезоне на его счету 42 гола в 44 встречах.
Пятое место досталось 39-летнему капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который с восемью голами дошел с командой до финала. В регулярном чемпионате MLS он забил 12 мячей и отдал семь передач в 15 матчах за «Интер Майами».Действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле (ПСЖ, Франция) расположился на шестой строчке.
Юбилейная 70-я церемония вручения премии «Золотой мяч» состоится 26 октября 2026 года в Лондоне.
Топ-10 претендентов по версии The Independent:
1. Родри (Испания, «Манчестер Сити»)
2. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»)
3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
4. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»)
5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
6. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
7. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)
8. Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»)
9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария»)
10. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»).