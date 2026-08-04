The Independent составил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Тройку лидеров замыкает 19-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. В его активе победы на чемпионате мира и в Ла Лиге, а также 24 гола и 18 передач во всех клубных турнирах. Ямаль стал первым футболистом младше 20 лет, сыгравшим и выигравшим как финал Евро, так и финал чемпионата мира. Четвертым в рейтинге значится форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Француз забил десять мячей на ЧМ-2026, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств и получив «Золотую бутсу» турнира. В клубном сезоне на его счету 42 гола в 44 встречах.