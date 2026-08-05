«Байер» объявил о переходе защитника из «Наполи»

Леверкузенский «Байер» подписал контракт с испанским защитником Мигелем Гутьерресом. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года.
Год назад Гутьеррес перешел в «Наполи» из «Жироны». Воспитанник академии мадридского «Реала» в прошедшем сезоне провел 28 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также защитник принял участие в пяти встречах Лиги чемпионов. Всего за «Наполи» во всех турнирах он сыграл 36 матчей.
В заявлении «Байера» отмечается, что игрок произвел впечатление на клуб в последние годы. Сам Гутьеррес заявил, что с нетерпением ждет выступлений в Бундеслиге. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 25 миллионов евро.
Ранее состав «Байера» пополнили вингер Афонсу Морейра («Лион») и опорный полузащитник Кеннет Айххорн («Герта»). Главной потерей клуба в межсезонье стал Алехандро Гримальдо, заключивший контракт с испанским «Атлетико». Также в клубе появился и новый главный тренер — испанец Карлес Мартинес Новель из «Тулузы» сменил датчанина Каспера Юльманна.
В минувшем сезоне «Байер» занял шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. Новую кампанию «фармацевты» откроют 29 августа выездным матчем против дебютанта сильнейшего дивизиона Германии — «Эльферсберга».