«Байер» объявил о переходе защитника из «Наполи»

Год назад Гутьеррес перешел в «Наполи» из «Жироны». Воспитанник академии мадридского «Реала» в прошедшем сезоне провел 28 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также защитник принял участие в пяти встречах Лиги чемпионов. Всего за «Наполи» во всех турнирах он сыграл 36 матчей.