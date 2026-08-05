Конгресс УЕФА пройдет в Астане в апреле 2027 года

Ожидается, что конгресс УЕФА станет еще одним шагом в развитии футбола в Казахстане. В стране обновляют спортивную инфраструктуру, развивают детско-юношеский футбол и реформируют систему управления профессиональными клубами. Накануне победитель двух последних сезонов Лиги чемпионов «ПСЖ» объявил о планах открыть в Казахстане свою академию. Ожидается, что проект поможет развивать детско-юношеский футбол, внедрять современные методы подготовки и обмениваться международным опытом.