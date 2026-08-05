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Конгресс УЕФА пройдет в Астане в апреле 2027 года

На конгрессе в Казахстане состоятся выборы президента УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Столица Казахстана станет местом проведения очередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций. Мероприятие запланировано на 22 апреля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта республики.

В ходе конгресса, который является высшим руководящим органом УЕФА, состоятся выборы президента организации и членов исполнительного комитета. Ожидается, что в Астану прибудут делегаты всех 55 национальных ассоциаций, входящих в состав союза, а также руководство ФИФА, представители европейских лиг и клубных объединений.

Решение, принятые в рамках конгресса, определят стратегию развития европейского футбола на ближайшие годы. Это будет 51-е по счету собрание УЕФА.

Ожидается, что конгресс УЕФА станет еще одним шагом в развитии футбола в Казахстане. В стране обновляют спортивную инфраструктуру, развивают детско-юношеский футбол и реформируют систему управления профессиональными клубами. Накануне победитель двух последних сезонов Лиги чемпионов «ПСЖ» объявил о планах открыть в Казахстане свою академию. Ожидается, что проект поможет развивать детско-юношеский футбол, внедрять современные методы подготовки и обмениваться международным опытом.