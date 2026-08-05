Хаби Алонсо прокомментировал возвращение Мудрика

Хаби Алонсо эмоционально отреагировал на возвращение игрока. «Безусловно, я очень рад за него. Для всех в клубе было очень эмоционально увидеть его возвращение. Особенно когда перед матчем я сказал ему, что планирую дать ему 10−15 минут. Он был в восторге. После такого длительного периода снова оказаться на поле — прекрасное чувство для него. И для всех нас это тоже было очень приятно», — приводят слова наставника СМИ. После выхода Мудрика он занял позицию на левом фланге атаки, а вышедший ранее 17-летний игрок сборной Казахстана Дастан Сатпаев сместился ближе к центру. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил Эдон Жегрова.