Хаби Алонсо прокомментировал возвращение Мудрика

Михаил Мудрик вышел на замену на 82-й минуте, заменив Николаса Джексона. Это был первый выход 25-летнего футболиста в составе «Челси» за 615 дней — с ноября 2024 года, когда он сыграл в Лиге конференций против «Хайденхайма». В декабре того же года украинец был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы, а затем получил четырехлетнюю дисквалификацию. В конце июля 2026 года антидопинговое разбирательство было завершено, что позволило Мудрику вернуться к соревнованиям.
Хаби Алонсо эмоционально отреагировал на возвращение игрока. «Безусловно, я очень рад за него. Для всех в клубе было очень эмоционально увидеть его возвращение. Особенно когда перед матчем я сказал ему, что планирую дать ему 10−15 минут. Он был в восторге. После такого длительного периода снова оказаться на поле — прекрасное чувство для него. И для всех нас это тоже было очень приятно», — приводят слова наставника СМИ. После выхода Мудрика он занял позицию на левом фланге атаки, а вышедший ранее 17-летний игрок сборной Казахстана Дастан Сатпаев сместился ближе к центру. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил Эдон Жегрова.
Также Хаби Алонсо рассказал о причинах, по которым не играли Коул Палмер и Леви Колвилл. По словам наставника «синих», у Палмера и Колвилла возникли небольшие проблемы после контактных повреждений, полученных в предыдущей игре с «Тоттенхэмом». «У Коула и Леви были небольшие проблемы — не травмы, а дискомфорт. Коул получил удар, как и Леви, поэтому не было смысла рисковать ими сегодня. Надеюсь, к субботе они будут в порядке», — цитирует тренера Football London. Он также опроверг связь пропуска Палмером матча с его паховыми проблемами, подчеркнув, что речь идет именно об ударной травме.
Следующий матч предсезонного турне лондонцы проведут 8 августа в Джакарте против «Милана».