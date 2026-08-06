Дубль Месси принес «Интер Майами» победу в матче Кубка лиг

У хозяев дубль оформил Лионель Месси (11', 44'), еще по одному мячу забили Теласко Сеговия (26') и Микаэл (45+7'). У гостей отличились Давид Родригес (4') и Рафаэль Льоренте (51').
Месси также поучаствовал в четвертом голе «Интер Майами» и отметился результативной передачей. Он стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг, доведя свой счет в этом турнире до 14.
Этот матч стал для Месси вторым после ЧМ-2026, на котором сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, уступив в финале сборной Испании (0:1, д.в.).
Всего в этом сезоне 39-летний Месси провел 18 матчей за «Интер Майами», в которых забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.
В ночь на воскресенье, 9 августа, «Интер Майами» дома сыграет против «Монтеррея». Финал Кубка лиг запланирован на 5 сентября.
Кубок лиг — ежегодный футбольный турнир, в котором участвуют клубы из МЛС (США и Канада) и Лиги MX (Мексика). «Интер Майами» выигрывал турнир в 2023 году и выходил в финал в 2025 году.