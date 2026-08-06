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«Реал» и Винисиус договорились о новом контракте до 2031 года

Мадридский «Реал» достиг соглашения с бразильским вингером Винисиусом Жуниором о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. В ближайшее время стороны подпишут контракт.

Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 45 млн евро. За восемь лет он провел за мадридский клуб 375 матчей во всех турнирах, в которых забил 128 голов и отдал 100 голевых передач. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус хотел получать в «Реале» около 30 млн евро в год. 26-летний бразилец рассчитывал зарабатывать не меньше лидера команды Килиана Мбаппе. «Реал» предлагал Винисиусу до 24 млн евро с учетом бонусов.

«Реал» откроет новый сезон 22 августа выездным матчем против «Эспаньола». В рамках предсезонной подготовки мадридцы проведут товарищеские матчи против «Ференцвароша» (8 августа), «Депортиво» (12 августа) и «Шальке» (16 августа).