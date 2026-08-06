«Реал» и Винисиус договорились о новом контракте до 2031 года

Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 45 млн евро. За восемь лет он провел за мадридский клуб 375 матчей во всех турнирах, в которых забил 128 голов и отдал 100 голевых передач. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.