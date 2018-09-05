Сане забил трехочковый в присутствии Леброна Джеймса
Игроки сборной Германии Лерой Сане, Антони Рюдигер и Серж Гнабри встретились в Берлине со звездой НБА Леброном Джеймсом и другими баскетболистами.
Игроки сборной Германии Лерой Сане, Антони Рюдигер и Серж Гнабри встретились в Берлине со звездой НБА Леброном Джеймсом и другими баскетболистами.
В программе вечера были броски с разных дистанций и дружеский матч. Собранные деньги пойдут на развитие спорта в столице Германии.
Немецкие футболисты приняли участи в конкурсе бросков. Боатенг промахнулся, Гнабри попал в потолок, а Сане забил 3-очковый, после чего дал пять Леброну Джеймсу.
Сане пропустил ЧМ-2018 по решению главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, но теперь получил вызов в сборную и может выйти на поле в четверг в матче против Франции в Лиге наций.
Джером Боатенг остался доволен встречей с Джеймсом.