Сане забил трехочковый в присутствии Леброна Джеймса

В программе вечера были броски с разных дистанций и дружеский матч. Собранные деньги пойдут на развитие спорта в столице Германии.



Немецкие футболисты приняли участи в конкурсе бросков. Боатенг промахнулся, Гнабри попал в потолок, а Сане забил 3-очковый, после чего дал пять Леброну Джеймсу.