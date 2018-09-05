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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Сане забил трехочковый в присутствии Леброна Джеймса

Игроки сборной Германии Лерой Сане, Антони Рюдигер и Серж Гнабри встретились в Берлине со звездой НБА Леброном Джеймсом и другими баскетболистами.

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Источник: Reuters

В программе вечера были броски с разных дистанций и дружеский матч. Собранные деньги пойдут на развитие спорта в столице Германии.

Немецкие футболисты приняли участи в конкурсе бросков. Боатенг промахнулся, Гнабри попал в потолок, а Сане забил 3-очковый, после чего дал пять Леброну Джеймсу.

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Сане пропустил ЧМ-2018 по решению главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, но теперь получил вызов в сборную и может выйти на поле в четверг в матче против Франции в Лиге наций.

Джером Боатенг остался доволен встречей с Джеймсом.

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