Россия обыграет Кипр, но без града голов: главный для нас матч четверга
Первый шаг из двух на пути в Катар-2022 в ноябре проще, но не менее важен.
Первый шаг из двух на пути в Катар-2022 в ноябре проще, но не менее важен.
Начнем с того, что болельщикам сборной России стоит расслабиться. Команда выполнила задачу-минимум на основную сетку квалификации: гарантировала место не ниже второго, дающее выход в стыковые матчи, опередив не самые слабые сборные Словакии и Словении. Хорватия и до старта отборочного турнира была фаворитом в борьбе за первое место, и на сегодня им остается, но не будем забегать вперед и думать о воскресной игре в Сплите.
Валерий Карпин твердо намерен любыми путями вытащить команду на мундиаль в Катар, а единственная задача киприотов — избежать последнего места в группе, сумев обойти скромную Мальту, которой Кипр пока уступает по дополнительным показателям.
У России есть потери: из списка Карпина пропали Илья Самошников, Арсен Захарян и Рифат Жемалетдинов, отсутствует не набравший кондиций Денис Черышев, но в октябре ситуация с травмами была намного хуже, а сборная взяла максимум очков.
При всех проблемах Россия обязана обыграть Кипр, причем не доходя до физического и нервного истощения перед вояжем в Хорватию. Кстати, потенциальная победа над киприотами стала бы пятой подряд — такого с Россией не было с 2019 года, когда под руководством Станислава Черчесова в квалификации Евро было одержано семь побед подряд (правда, самым сильным оппонентом была Шотландия), в том числе две над сборной Кипра.
Домашний матч с киприотами в Нижнем Новгороде в тот раз вышел тяжелым и закончился со счетом 1:0. Единственный мяч с передачи Федора Кудряшова забил Алексей Ионов — оба присутствуют в составе и два года спустя. Да и второй тайм уже команды Карпина на Кипре в сентябре не хочется даже вспоминать: удержали счет 2:0 — и слава богу.
Ставить на исход особого смысла нет: даже ничья будет из ряда вон выходящим событием. Можно рассмотреть ставку в БК Winline на победу России с форой −1.75 за 1.61 — решать вам.
Объективных поводов для этого нет. Если Россия побеждает Кипр, а Хорватия — Мальту, разница мячей в итоговой таблице ничего не будет значит — только сам исход решающего матча в Сплите.
Дефицит забивных нападающих в сборной бросается в глаза. Тема отказа и невызова новоиспеченного рекордсмена чемпионата России Артема Дзюбы, честно говоря, надоела: Карпин в сборной есть, Дзюбы — нет, и вместе им, похоже, не сойтись. Решение отправить лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова вместе с 19-летним Константином Тюкавиным в молодежку — право главного тренера.
Голов наверняка будет немного. Вряд ли они будут в ворота сборной России (вариант ставки Забьет только Россия оценивается в 1.55), но и разгром станет приятной неожиданностью, хотя и не обязателен: сохранить силы на Хорватию важнее.
В эпоху Карпина сборная России старается строго действует у своих ворот. Лишь один пропущенный мяч в пяти встречах — это солидно. Надеемся, тенденция продолжится. А вот то, что больше двух мячей даже соперникам уровня Кипра и Мальты забить не удается, — тревожит, как и часто гнетущее впечатление от игры (домашний матч со Словакией, второй тайм на Кипре, голевые моменты Мальты в Москве).
Тотал меньше 2,5 за 2.33 — самый распространенный совет для игроков перед этим матчем. Для более рисковых прогнозируем победу команды Карпина с точным счетом 2:0 за 4.60.
Из трех вызванных нападающих самым результативным на сегодня выглядит, как ни странно, самарский новичок Иван Сергеев: он отличился двумя забитыми мячами за последний месяц, а у коллег Смолова и Заболотного лишь по одному взятию ворот.
Угрозы кипрским воротам скорее стоит ждать от мобильных полузащитников — Головина, которого, кажется, не будут беречь на Хорватию, а доверят ему капитанскую повязку, Ионова, Бакаева, Мостового. Трудно сказать, в какой форме Алексей Миранчук, к сожалению, совсем потерявший игровое время в «Аталанте». При стандартах, которым штаб Карпина уделяет огромное внимание, ждем активности в чужой штрафной от Джикии, Дивеева и Ерохина.
Всем удачных ставок, а сборной России — уверенной победы без травм!
Игорь Борунов