Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Кадис
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Все события
11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились пары ⅛ финала молодежного чемпионата мира по футболу

На молодежном чемпионате мира по футболу, проходящем в Аргентине, завершилась групповая стадия.

Наверх
Источник: AP 2022

В ⅛ финала молодежного чемпионата мира сыграют:

США — Новая Зеландия

Узбекистан — Израиль

Бразилия — Тунис

Колумбия — Словакия

Аргентина — Нигерия

Англия — Италия

Гамбия — Уругвай

Эквадор — Южная Корея

Самой большой неожиданностью группового раунда МЧМ стал невыход из группы сборной Франции. Французская молодежь уступила путевку в плей-офф сверстникам из Гамбии и Южной Кореи.

Матчи ⅛ финала пройдут с 30 мая по 1 июня.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Определились пары 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу
Неймар вместо посещения чемпионского матча «ПСЖ» играл в покер
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь