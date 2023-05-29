Определились пары ⅛ финала молодежного чемпионата мира по футболу

В ⅛ финала молодежного чемпионата мира сыграют:

Самой большой неожиданностью группового раунда МЧМ стал невыход из группы сборной Франции. Французская молодежь уступила путевку в плей-офф сверстникам из Гамбии и Южной Кореи.