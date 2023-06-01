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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Зенита» пожаловался на расистские оскорбления

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес, которые он получил после матча ⅛ финала молодежного чемпионата мира против сборной Туниса (4:1).

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Источник: РИА "Новости"

На 45-й минуте матча при счете 2:0 в пользу бразильцев Ренан получил красную карточку, оставив свою команду на вторую половину матча в меньшинстве. После матча 19-летний футболист опубликовал в соцсетях скриншоты поступивших ему оскорблений, где был явно виден расистский подтекст.

Роберто Ренан стал игроком «Зенита» зимой 2023 года в качестве компенсации за переход нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за питерцев, не отметившись результативными действиями.

Ренан является основным защитником молодежной сборной Бразилии, с которой он в этом году выиграл чемпионат Южной Америки. На молодежном чемпионате мира, который проходит в Аргентине, Ренан провел все матчи в стартовом составе бразильской сборной.

На четвертьфинальной стадии турнира 3 июня бразильцы сыграют против сборной Израиля.

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