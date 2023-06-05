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09:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились все полуфиналисты МЧМ-2023

Стали известны все участники ½ финала молодежного чемпионата по футболу, который проходит в Аргентине.

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Источник: Reuters

В воскресных четвертьфиналах сборная Южной Кореи в дополнительное время обыграла Нигерию (1:0), а Уругвай оказался сильнее сборной США (2:0). В субботних матчах Израиль сенсационно выбил из турнира Бразилию (3:2, д.в.), а Италия отправила домой сборную Колумбии (3:1).

За выход в финал турнира Уругвай поборется с Израилем, а Италия — с Южной Кореей. Оба матча пройдут в четверг, 8 июня.

Финальная игра состоится 11 июня.

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