Определились все полуфиналисты МЧМ-2023
Стали известны все участники ½ финала молодежного чемпионата по футболу, который проходит в Аргентине.
Стали известны все участники ½ финала молодежного чемпионата по футболу, который проходит в Аргентине.
В воскресных четвертьфиналах сборная Южной Кореи в дополнительное время обыграла Нигерию (1:0), а Уругвай оказался сильнее сборной США (2:0). В субботних матчах Израиль сенсационно выбил из турнира Бразилию (3:2, д.в.), а Италия отправила домой сборную Колумбии (3:1).
За выход в финал турнира Уругвай поборется с Израилем, а Италия — с Южной Кореей. Оба матча пройдут в четверг, 8 июня.
Финальная игра состоится 11 июня.