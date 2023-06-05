Определились все полуфиналисты МЧМ-2023

В воскресных четвертьфиналах сборная Южной Кореи в дополнительное время обыграла Нигерию (1:0), а Уругвай оказался сильнее сборной США (2:0). В субботних матчах Израиль сенсационно выбил из турнира Бразилию (3:2, д.в.), а Италия отправила домой сборную Колумбии (3:1).