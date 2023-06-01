Аргентина вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира

Сборная Аргентины потерпела поражение от Нигерии в ⅛ финала домашнего чемпионата мира со счетом 0:2. На 61-й минуте Ибрахим Мухаммад открыл счет, а на последних минутах Рилвану Сарки удвоил преимущество нигерийцев.

В четвертьфинале арфиканская сборная сыграет с победителем матча Корея — Эквадор.

В другом матче ⅛ финала сборная Италии на последних минутах вырвала победу у Англии. Встреча закончилась со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами. Победный мяч был забил Чезаре Казадеи на 87-й минуте с пенальти. Италия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Колумбией.