Аргентина вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира
В ⅛ финала молодежного чемпионата мира по футболу 2023, который проходит в Аргентине, хозяева турнира проиграли сборной Нигерии, Италия вырвала победу у Англии, а Бразилия разгромила Тунис.
В ⅛ финала молодежного чемпионата мира по футболу 2023, который проходит в Аргентине, хозяева турнира проиграли сборной Нигерии, Италия вырвала победу у Англии, а Бразилия разгромила Тунис.
Сборная Аргентины потерпела поражение от Нигерии в ⅛ финала домашнего чемпионата мира со счетом 0:2. На 61-й минуте Ибрахим Мухаммад открыл счет, а на последних минутах Рилвану Сарки удвоил преимущество нигерийцев.
В четвертьфинале арфиканская сборная сыграет с победителем матча Корея — Эквадор.
В другом матче ⅛ финала сборная Италии на последних минутах вырвала победу у Англии. Встреча закончилась со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами. Победный мяч был забил Чезаре Казадеи на 87-й минуте с пенальти. Италия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Колумбией.
Сборная Бразилии разгромила Тунис со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Андрей Сантос, еще по голу забили Мартинс Матеус и Маркос Леонардо. У сборной Туниса отличился Махмуд Горбель. Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Роберт Ренан был удален с поля. Ренан получил красную карточку на 45-й минуте встречи за фол последней надежды. В четвертьфинале бразильцы сыграют с национальной командой Израиля.