Лионель Месси был задержан в аэропорту Пекина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был задержан в аэропорту Пекина. Об этом сообщает издание K.Sina.
Аргентина
Австралия
Сборная Аргентины прибыла в Пекин на товарищеский матч со сборной Австралии, который состоится 15 июня.
35-летний аргентинец был задержан из-за проблем с визой. Сообщается, что Месси прибыл в Китай по испанскому паспорту, а не по аргентинскому. Аргентина, в отличии от Испании, имеет безвизовый режим с Китаем, и отсутствие визы у Месси вызвало вопросы у миграционной службы Китая.
В общей сложности Месси провел в комнате для допросов около двух часов. За это время капитан сборной Аргентины получил ускоренную визу, благодаря чему сможет сыграть против австралийцев.
Сообщается, что проблемы с паспортом также возникли у защитника Николаса Отаменди, но вопрос с ним был улажен за 20 минут.
Месси в седьмой раз посещает Китай и впервые с 2017 года.