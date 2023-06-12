Лионель Месси был задержан в аэропорту Пекина

Сборная Аргентины прибыла в Пекин на товарищеский матч со сборной Австралии, который состоится 15 июня.

35-летний аргентинец был задержан из-за проблем с визой. Сообщается, что Месси прибыл в Китай по испанскому паспорту, а не по аргентинскому. Аргентина, в отличии от Испании, имеет безвизовый режим с Китаем, и отсутствие визы у Месси вызвало вопросы у миграционной службы Китая.

В общей сложности Месси провел в комнате для допросов около двух часов. За это время капитан сборной Аргентины получил ускоренную визу, благодаря чему сможет сыграть против австралийцев.

Сообщается, что проблемы с паспортом также возникли у защитника Николаса Отаменди, но вопрос с ним был улажен за 20 минут.