Президент Бразилии: наш футбол больше не лучший в мире
Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал бразильский футбол за отсутствие успехов на международной арене. Об этом сообщает телеканал O Globo.
«Печально, что у нас есть команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А еще мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году. У нас играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет. Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей. Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах», — сказал Лула.
Последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году. С тех пор «пентакампеоны» четырежды вылетали на чемпионатах мира на стадии четвертьфинала. На домашнем мундиале 2014 года бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7) и заняли четвертое место.
На молодежных чемпионатах мира Бразилия последний раз побеждала в 2011 году. С тех пор бразильцы не смогли пройти квалификацию и пропустили три молодежных мундиаля. На МЧМ-2023 бразильцы дошли до четвертьфинала, где проиграли дебютантам турнира сборной Израиля (2:3 д.в.).