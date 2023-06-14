Президент Бразилии: наш футбол больше не лучший в мире

«Печально, что у нас есть команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А еще мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году. У нас играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет. Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей. Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах», — сказал Лула.