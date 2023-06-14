Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
21Повелитель Большого шлема
11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Бразилии: наш футбол больше не лучший в мире

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал бразильский футбол за отсутствие успехов на международной арене. Об этом сообщает телеканал O Globo.

Бразилия
Наверх
Источник: Reuters

«Печально, что у нас есть команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А еще мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году. У нас играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет. Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей. Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах», — сказал Лула.

Последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году. С тех пор «пентакампеоны» четырежды вылетали на чемпионатах мира на стадии четвертьфинала. На домашнем мундиале 2014 года бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7) и заняли четвертое место.

На молодежных чемпионатах мира Бразилия последний раз побеждала в 2011 году. С тех пор бразильцы не смогли пройти квалификацию и пропустили три молодежных мундиаля. На МЧМ-2023 бразильцы дошли до четвертьфинала, где проиграли дебютантам турнира сборной Израиля (2:3 д.в.).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Неприятно, но поздравляю». Рэшфорд — о требле «Ман Сити»
«Реал Мадрид» представил новый комплект домашней формы
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь