В Камеруне рассказали, почему отказались от матча со сборной России

«Была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться 12 июня», — приводит слова Джунана Sport24.