В Камеруне рассказали, почему отказались от матча со сборной России
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил решение отказаться от товарищеского матча против сборной России.
Камерун
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Матч планировали провести 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», однако команда отказалась от участия. По сообщению издания «Спорт-Экспресс», решение приняли из-за запрета правительства Камеруна.
«Была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться 12 июня», — приводит слова Джунана Sport24.
Матч против Мексики состоялся 11 июня и завершился со счетом 2:2.