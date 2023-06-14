Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В Камеруне рассказали, почему отказались от матча со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил решение отказаться от товарищеского матча против сборной России.

Камерун
Россия
Наверх
Источник: Reuters

Матч планировали провести 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», однако команда отказалась от участия. По сообщению издания «Спорт-Экспресс», решение приняли из-за запрета правительства Камеруна.

«Была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться 12 июня», — приводит слова Джунана Sport24.

Матч против Мексики состоялся 11 июня и завершился со счетом 2:2.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стала известна сумма рекордных призовых на Уимблдоне
В Камеруне рассказали, почему отказались от матча со сборной России
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь