Хиддинк назвал матч четвертьфинала Евро-2008 одним из лучших в своей карьере
Футбольный тренер Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о матче сборных России и Нидерландов.
Россия
Футбольный тренер Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о матче сборных России и Нидерландов.
21 июня 2008 года, ровно 15 лет назад, состоялся четвертьфинальный матч Евро-2008, в котором сборная России обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о том матче.
«Одна из лучших игр, которые мне удавались. А та сборная России — одна из самых привлекательных команд, которыми я руководил. Горжусь своими игроками!» — приводит слова Хиддинка РИА «Новости».
Сборная России под руководством Хиддинка завоевала бронзовые медали на Евро-2008, уступив Испании в полуфинале (0:3).