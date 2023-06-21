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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Хиддинк назвал матч четвертьфинала Евро-2008 одним из лучших в своей карьере

Футбольный тренер Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о матче сборных России и Нидерландов.

Россия
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Источник: AP 2022

21 июня 2008 года, ровно 15 лет назад, состоялся четвертьфинальный матч Евро-2008, в котором сборная России обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о том матче.

«Одна из лучших игр, которые мне удавались. А та сборная России — одна из самых привлекательных команд, которыми я руководил. Горжусь своими игроками!» — приводит слова Хиддинка РИА «Новости».

Сборная России под руководством Хиддинка завоевала бронзовые медали на Евро-2008, уступив Испании в полуфинале (0:3).

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