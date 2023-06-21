Хиддинк назвал матч четвертьфинала Евро-2008 одним из лучших в своей карьере

21 июня 2008 года, ровно 15 лет назад, состоялся четвертьфинальный матч Евро-2008, в котором сборная России обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о том матче.

«Одна из лучших игр, которые мне удавались. А та сборная России — одна из самых привлекательных команд, которыми я руководил. Горжусь своими игроками!» — приводит слова Хиддинка РИА «Новости».