15 лет назад Россия обыграла Нидерланды в четвертьфинале Евро

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=677cde95ab1f51e9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-153506828&hd=2&id=456243736&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч прошел 21 июня 2008 года на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Для сборной России это была первая в новейшей истории игра плей-офф чемпионатов мира или Европы, и мало кто тогда допускал, что он закончится для страны историческим триумфом.

На групповом этапе Евро-2008 сборная Нидерландов катком прошлась по своим соперникам в группе, поочередно обыграв Италию (3:0), Францию (4:1) и Румынию (2:0). После группового этапа подопечные Марко Ван Бастена находились в статусе одного из главных фаворитов турнира.