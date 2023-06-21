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Футбол. Евро. Все результаты
14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

15 лет назад Россия обыграла Нидерланды в четвертьфинале Евро

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видеообзор матча ¼ финала чемпионата Европы-2008, в котором сборная России обыграла сборную Нидерландов (3:1 д.в.).

Нидерланды
Россия
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Матч прошел 21 июня 2008 года на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Для сборной России это была первая в новейшей истории игра плей-офф чемпионатов мира или Европы, и мало кто тогда допускал, что он закончится для страны историческим триумфом.

На групповом этапе Евро-2008 сборная Нидерландов катком прошлась по своим соперникам в группе, поочередно обыграв Италию (3:0), Францию (4:1) и Румынию (2:0). После группового этапа подопечные Марко Ван Бастена находились в статусе одного из главных фаворитов турнира.

Несмотря на это, матч завершился сенсационной победой сборной России в дополнительное время. Игра выдалась зрелищной — за 120 минут команды нанесли по воротам друг друга более 50 ударов. Благодаря значимости добытой победы и высокому качеству игры этот матч до сих пор считается одним из лучших, если не лучшим за всю историю сборной России.

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