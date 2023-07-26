Сенегал отказался от матча со сборной России

«Могу сказать точно — мы получили от РФС предложение организовать товарищеский матч сборных Сенегала и России, но пока между сторонами не были заключены никакие договоренности. В сентябре у нас запланирован матч с Алжиром, что касается будущего, то посмотрим.



Россия и Сенегал сейчас находятся в отличных отношениях, поэтому футбольные Федерации наших стран будут работать над вопросом проведения товарищеской встречи национальных команд. В этом году будет сложно найти окно после сентябрьских матчей, поскольку у команды Сенегала начнутся игры отбора к Чемпионату мира, затем стартует Кубок Африки.



Если РФС смогут настоять на товарищеском матче сборных, то возможно будет организовать эту встречу у нас в Сенегале или в России в будущем. В этом году такой матч маловероятен, но в следующем — все возможно. Будем вести переговоры с российской стороной по этому вопросу», — сказал Тиуне.