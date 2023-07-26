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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Сенегал отказался от матча со сборной России

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне заявил, что товарищеский матч против сборной России в этом году не состоится. Об этом сообщает Sport24.

Сенегал
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Источник: Reuters

«Могу сказать точно — мы получили от РФС предложение организовать товарищеский матч сборных Сенегала и России, но пока между сторонами не были заключены никакие договоренности. В сентябре у нас запланирован матч с Алжиром, что касается будущего, то посмотрим.

Россия и Сенегал сейчас находятся в отличных отношениях, поэтому футбольные Федерации наших стран будут работать над вопросом проведения товарищеской встречи национальных команд. В этом году будет сложно найти окно после сентябрьских матчей, поскольку у команды Сенегала начнутся игры отбора к Чемпионату мира, затем стартует Кубок Африки.

Если РФС смогут настоять на товарищеском матче сборных, то возможно будет организовать эту встречу у нас в Сенегале или в России в будущем. В этом году такой матч маловероятен, но в следующем — все возможно. Будем вести переговоры с российской стороной по этому вопросу», — сказал Тиуне.

До конца года международным календарем ФИФА предусмотрены три окна для товарищеских матчей — в сентябре, октябре и ноябре. В рамках каждого окна сборная может провести два товарищеских матча, если на это время у нее не запланированы матчи отборочные матчи на крупные турниры.

Последний матч сборная России провела 26 марта в Санкт-Петербурге против сборной Ирака (2:0), и с тех пор РФС безуспешно ведет поиски нового соперника. Ранее стало известно, что от проведения товарищеского матча против сборной России отказались сборные Египта и Мали.

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