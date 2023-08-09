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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый экипировщик сборной России рассказал, какой будет следующая форма

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани рассказал, что новая форма сборной России по футболу будет выполнена в красном цвете с элементами фольклора. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производство. Наш дедлайн — март 2024-го. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки. У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить. Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация. Форма будет красная. Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор», — сказал Мовсесян.

Компания Jogel стала экипировщиком сборной России в июне этого года. Контракт с Российским футбольным союзом (РФС) был подписан до 2026 года. Предыдущим техническим спонсором сборной России была немецкая компания Adidas, которая поставляла форму с 2008 года. В 2022 году из-за ситуации на Украине Adidas приостановил действие соглашения. Несмотря на это, сборная России провела пять товарищеских матчей в комплектах от Adidas.

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