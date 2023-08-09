Новый экипировщик сборной России рассказал, какой будет следующая форма

«Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производство. Наш дедлайн — март 2024-го. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки. У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить. Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация. Форма будет красная. Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор», — сказал Мовсесян.
Компания Jogel стала экипировщиком сборной России в июне этого года. Контракт с Российским футбольным союзом (РФС) был подписан до 2026 года. Предыдущим техническим спонсором сборной России была немецкая компания Adidas, которая поставляла форму с 2008 года. В 2022 году из-за ситуации на Украине Adidas приостановил действие соглашения. Несмотря на это, сборная России провела пять товарищеских матчей в комплектах от Adidas.