Месси вызвали в сборную на матчи квалификации ЧМ-2026

В состав национальной команды попал форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси, который был капитаном аргентинцев на победном для них чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Ранее 36-летний Месси заявлял, что чемпионат мира 2022 года был последним в его карьере.

В сентябре сборной Аргентины предстоит провести два матча в рамках квалификации чемпионата мира. Их соперниками станут Эквадор и Боливия. Игры пройдут 8 и 12 сентября соответственно.