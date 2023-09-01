Месси вызвали в сборную на матчи квалификации ЧМ-2026
Ассоциация футбола Аргентины на своем официальном сайте объявила состав сборной на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Аргентина
Ассоциация футбола Аргентины на своем официальном сайте объявила состав сборной на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
В состав национальной команды попал форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси, который был капитаном аргентинцев на победном для них чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Ранее 36-летний Месси заявлял, что чемпионат мира 2022 года был последним в его карьере.
В сентябре сборной Аргентины предстоит провести два матча в рамках квалификации чемпионата мира. Их соперниками станут Эквадор и Боливия. Игры пройдут 8 и 12 сентября соответственно.
Всего главный тренер Лионель Скалони вызвал в национальную команду 32 футболиста.