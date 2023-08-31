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10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси впервые не забил за «Интер Майами». Победная серия клуба прервалась

«Интер Майами» дома не сумел обыграть «Нэшвилл» (0:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

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Источник: Reuters

Команда Лионеля Месси по ходу матча владела преимуществом во владении мячом (69%), нанесла большее число ударов по воротам (13 против 7) и ударов в створ ворот (4 против 2), но так и не смогла открыть счет.

Таким образом Месси впервые после перехода в «Интер Майами» не отметился результативными действиями, а его команда не сумела одержать победу. В предыдущих девяти встречах 36-летний аргентинец забил 11 голов и отдал три голевые передачи, а его команда одержала девять побед.

«Интер Майами» находится на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Подопечные Херардо Мартино лишь по дополнительным показателями опережают идущий на последнем месте «Торонто». От зоны плей-офф «Интер Майами» отстает на 10 очков при двух играх в запасе.

После этого матча «Интер Майами» отправится в гости к «Лос-Анджелесу», занимающему второе место в Западной Конференции. Встреча пройдет в ночь на 4 сентября.

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