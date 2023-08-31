«Барселона» отправит Ансу Фати в аренду в «Брайтон»

В августе 2019 года Ансу Фати дебютировал за команду в возрасте 16 лет и 298 дней и стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны» с 1941 года. В прошлом сезоне его достижение превзошел нападающий Ламин Ямаль (15 лет 290 дней), но Фати пока все еще принадлежит титул самого молодого голеадора в истории «Барселоны» (16 лет 304 дня). В ноябре 2020 года у Фати случился разрыв мениска, из-за которого он полноценно смог восстановиться лишь спустя полтора года. Летом 2021 года ему перешел десятый номер после ухода из команды Лионеля Месси.