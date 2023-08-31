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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» отправит Ансу Фати в аренду в «Брайтон»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в ближайшее время станет игроком «Брайтона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона
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Источник: Reuters

Клубы договорились между собой о годичной аренде 20-летнего испанца без права выкупа. Фати сегодня прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к команде Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что к арендному соглашению с Фати был близок другой английский клуб — «Тоттенхэм». Также у игрока был вариант арендного соглашения с «Севильей».

В августе 2019 года Ансу Фати дебютировал за команду в возрасте 16 лет и 298 дней и стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны» с 1941 года. В прошлом сезоне его достижение превзошел нападающий Ламин Ямаль (15 лет 290 дней), но Фати пока все еще принадлежит титул самого молодого голеадора в истории «Барселоны» (16 лет 304 дня). В ноябре 2020 года у Фати случился разрыв мениска, из-за которого он полноценно смог восстановиться лишь спустя полтора года. Летом 2021 года ему перешел десятый номер после ухода из команды Лионеля Месси.

Всего за пять лет в «Барселоне» футболист провел 112 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне Фати провел за команду на поле всего 50 минут.

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