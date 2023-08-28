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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» арендует Канселу сроком на один сезон

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу продолжит свою карьеру в каталонском клубе, как сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона
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Источник: Reuters

По данным источника, каталонцы арендуют игрока до лета 2024 года с опцией выкупа.

Вторую половину сезона-2022/23 Жоау Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник сыграл 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач. По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа.

Основная позиция португальца на поле — правый защитник, он может сыграть и на противоположном фланге обороны.

Помимо упомянутых клубов, воспитанник «Бенфики» также играл за «Валенсию», «Интер» и «Ювентус».

За сборную Португалии Канселу провел 44 матча и забил 8 мячей,

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 50 млн евро.

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