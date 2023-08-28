Игрок «Барселоны» Ямал стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке
Ламин Ямал побил рекорд, установленный другим молодым талантом каталонцев — Ансу Фати.
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Ламин Ямал побил рекорд, установленный другим молодым талантом каталонцев — Ансу Фати.
В матче третьего тура Чемпионата Испании против «Вильярреала» Ямал отметился результативной передачей. «Барселона» победила в результативном матче с счетом 4:3.
Отдав голевой пас в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямал стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.
Ламин Ямал побил рекорд Фати, который в сентябре 2019 года отдал голевую передачу в матче с «Валенсией» в возрасте 16 лет 318 дней.
Ранее выйдя в стартовом составе против «Кадиса», Ямал стал самым молодым игроком в Ла Лиге в XXI веке.
Ямал родился в Испании в июле 2007 года в семье выходцев из Марокко и Экваториальной Гвинеи и является воспитанником «Барселоны».