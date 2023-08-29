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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» проведет матч в Бишкеке с участием Рональдиньо, Ривалдо и Пуйоля

Легенды «Барселоны» прибывают в Бишкек на товарищеский матч, приуроченный к открытию академии «блауграны» в Киргизии. Об этом сообщает портал Manas News.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: akipress.org

В ближайшие дни Бишкек примет целую россыпь легенд каталонского клуба, среди которых Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Роналд де Бур, Жулиано Беллетти, Эдгар Давидс, Хуан Антонио Гойкоэчеа и другие.

В среду, 30 августа, на главном стадионе страны они проведут товарищеский матч против команды «Легенды Азии», которую среди прочих представят Андрей Канчельскис, Хидетоси Наката и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Также в Бишкек прилетел президент «Барселоны» Жоан Лапорта, чтобы лично поучаствовать в открытии новой клубной академии в Бишкеке. Комплекс состоит из 10-тысячного стадиона, парка, отеля, бизнес-центра и непосредственно самой академии. Ее филиал также будет открыт в городе Джалал-Абад — третьем по величине городе Киргизии, который расположен на границе с Узбекистаном.

«Глава государства подчеркнул, что открытие первой академии “Барселоны” в Киргизии создаст возможности для продвижения состава национальной сборной в профессиональном плане, а также окажет положительный мультипликативный эффект на развитие туризма, спорта, инвестиций и других секторов республики, поскольку она станет первой в Центральной Азии», — сказано в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

На данный момент «Барселона» имеет десять академий в Азии: пять академий в Японии, четыре в Индии и одну в Сингапуре.

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