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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Манчестер Сити» рассказали о состоянии Гвардиолы после операции

Хуанма Лильо, временно исполняющий обязанности Хосепа Гвардиолы, рассказал о состоянии каталонского специалиста.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

22 августа Гвардиола перенес плановую операцию в Барселоне в связи с проблемой со спиной.

«Мы в постоянном контакте. Самое главное — это его здоровье. Он сообщил, что его операция прошла успешно, а восстановление займет какое-то время. Он хорошо себя чувствует», — сказал Лильо на пресс-конференции.

Ожидается, что Гвардиола пропустит еще один матч — в ближайший уик-энд с «Фулхэмом». Затем последует пауза на матчи сборных, после которой Гвардиола должен вернуться к исполнению своих обязанностей.

57-летний Хуанма Лильо был главным тренером в ряде испанских клубов, включая «Овьедо», «Тенерифе», «Сарагосу», «Реал Сосьедад» и «Альмерию».

В «Манчестер Сити» Лильо пришел в качестве ассистента Гвардиолы в 2020 году после того, как Микел Артета, ранее работавший в штабе каталонского специалиста, принял предложение возглавить лондонский «Арсенал».

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