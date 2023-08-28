В «Манчестер Сити» рассказали о состоянии Гвардиолы после операции

22 августа Гвардиола перенес плановую операцию в Барселоне в связи с проблемой со спиной.

«Мы в постоянном контакте. Самое главное — это его здоровье. Он сообщил, что его операция прошла успешно, а восстановление займет какое-то время. Он хорошо себя чувствует», — сказал Лильо на пресс-конференции.

Ожидается, что Гвардиола пропустит еще один матч — в ближайший уик-энд с «Фулхэмом». Затем последует пауза на матчи сборных, после которой Гвардиола должен вернуться к исполнению своих обязанностей.

57-летний Хуанма Лильо был главным тренером в ряде испанских клубов, включая «Овьедо», «Тенерифе», «Сарагосу», «Реал Сосьедад» и «Альмерию».

В «Манчестер Сити» Лильо пришел в качестве ассистента Гвардиолы в 2020 году после того, как Микел Артета, ранее работавший в штабе каталонского специалиста, принял предложение возглавить лондонский «Арсенал».