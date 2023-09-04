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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Шесть новых футболистов вызваны в сборную России

В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды игроков произошли изменения, сообщает пресс-служба сборной России.

Россия
Катар
Египет (олимп.)Товарищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Помимо Эдгара Севикяна, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Вместе с тем тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — “Зенит”, Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — “Крылья Советов”, Самара), Данила Прохин (“Ростов”, Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов (“Рубин”, Казань)», — говорится в сообщении на официальной странице сборной в VK.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется в Новогорске сегодня, 4 сентября, и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведет две игры с олимпийской сборной Египта.

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