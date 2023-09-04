Шесть новых футболистов вызваны в сборную России

«Помимо Эдгара Севикяна, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.



Вместе с тем тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — “Зенит”, Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — “Крылья Советов”, Самара), Данила Прохин (“Ростов”, Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов (“Рубин”, Казань)», — говорится в сообщении на официальной странице сборной в VK.