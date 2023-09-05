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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России

Как сообщается на сайте РФС, футболисты отправились в расположение клубов по медицинским причинам.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин покинули расположение сборной России по медицинским причинам.

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами “Зенита” принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления. Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с “Ростовом” в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», — сказал Хайтин.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц.

12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара в товарищеском матче.

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