Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами “Зенита” принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления. Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с “Ростовом” в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», — сказал Хайтин.