Букайо Сака признан лучшим игроком сборной Англии

В голосовании болельщиков Сака обошел полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема и нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Награду полузащитнику, который вчера отмечал свой 22-й день рождения, вручил его партнер по национальной команде Джеймс Мэддисон.

За последний год Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил семь мячей, в том числе три мяча на чемпионате мира в Катаре. В июне полузащитник отметился хет-триком в ворота сборной Северной Македонии (7:0). Сака признается признается лучшим игроком сборной Англии второй год подряд.