Букайо Сака признан лучшим игроком сборной Англии
Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком сборной Англии по футболу. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком сборной Англии по футболу. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.
В голосовании болельщиков Сака обошел полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема и нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Награду полузащитнику, который вчера отмечал свой 22-й день рождения, вручил его партнер по национальной команде Джеймс Мэддисон.
За последний год Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил семь мячей, в том числе три мяча на чемпионате мира в Катаре. В июне полузащитник отметился хет-триком в ворота сборной Северной Македонии (7:0). Сака признается признается лучшим игроком сборной Англии второй год подряд.
Ранее Сака был признан молодым Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и вошел в символическую сборную Английской Премьер-Лиги минувшего сезона.