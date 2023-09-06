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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Букайо Сака признан лучшим игроком сборной Англии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком сборной Англии по футболу. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.

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Источник: Reuters

В голосовании болельщиков Сака обошел полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема и нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Награду полузащитнику, который вчера отмечал свой 22-й день рождения, вручил его партнер по национальной команде Джеймс Мэддисон.

За последний год Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил семь мячей, в том числе три мяча на чемпионате мира в Катаре. В июне полузащитник отметился хет-триком в ворота сборной Северной Македонии (7:0). Сака признается признается лучшим игроком сборной Англии второй год подряд.

Ранее Сака был признан молодым Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и вошел в символическую сборную Английской Премьер-Лиги минувшего сезона.

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