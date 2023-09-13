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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Саутгейт поддержал Магуайра, которого травили фанаты сборной Шотландии

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр подвергался ироническим аплодисментам шотландских болельщиков за каждый пас.

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В Глазго состоялся товарищеский матч между сборными Шотландии и Англии. Победу одержали гости со счетом 3:1.

У англичан голами отличились Фил Фоден, Джуд Беллингем и Харри Кейн.

Единственный мяч сборной Шотландии — гол, который Гарри Магуайр забил в свои ворота.

«С точки зрения шотландских болельщиков я это понимаю. У меня нет жалоб на то, что они сделали. Это следствие нелепого обращения с игроком в течение длительного периода времени. Я никогда не видел, чтобы к игроку относились так, как к нему: и шотландские болельщики, и наши комментаторы, и эксперты, кто бы это ни был. Это превосходит все, что я когда-либо видел. Он был частью самой успешной сборной Англии на протяжении десятилетий», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» в последнее время редко выходит в стартовом составе своего клуба. В активе Магуайра 59 матчей за сборной Англии и 7 забитых мячей.

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