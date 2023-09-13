Саутгейт поддержал Магуайра, которого травили фанаты сборной Шотландии

«С точки зрения шотландских болельщиков я это понимаю. У меня нет жалоб на то, что они сделали. Это следствие нелепого обращения с игроком в течение длительного периода времени. Я никогда не видел, чтобы к игроку относились так, как к нему: и шотландские болельщики, и наши комментаторы, и эксперты, кто бы это ни был. Это превосходит все, что я когда-либо видел. Он был частью самой успешной сборной Англии на протяжении десятилетий», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.