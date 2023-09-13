Саутгейт поддержал Магуайра, которого травили фанаты сборной Шотландии
Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр подвергался ироническим аплодисментам шотландских болельщиков за каждый пас.
Шотландия
АнглияТоварищеские матчи: календарь
Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр подвергался ироническим аплодисментам шотландских болельщиков за каждый пас.
В Глазго состоялся товарищеский матч между сборными Шотландии и Англии. Победу одержали гости со счетом 3:1.
У англичан голами отличились Фил Фоден, Джуд Беллингем и Харри Кейн.
Единственный мяч сборной Шотландии — гол, который Гарри Магуайр забил в свои ворота.
«С точки зрения шотландских болельщиков я это понимаю. У меня нет жалоб на то, что они сделали. Это следствие нелепого обращения с игроком в течение длительного периода времени. Я никогда не видел, чтобы к игроку относились так, как к нему: и шотландские болельщики, и наши комментаторы, и эксперты, кто бы это ни был. Это превосходит все, что я когда-либо видел. Он был частью самой успешной сборной Англии на протяжении десятилетий», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.
30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» в последнее время редко выходит в стартовом составе своего клуба. В активе Магуайра 59 матчей за сборной Англии и 7 забитых мячей.