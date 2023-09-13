Карпин назвал полезным сентябрьский сбор национальной команды

Карпин выразил надежду, что для футболистов сбор был также полезен.

«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на этом уровне. Работой на сборе удовлетворен», — приводит слова Карпина ТАСС.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, команду разделили на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Вторая группа сыграла вничью 1:1 со сборной Катара.