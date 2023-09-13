Карпин назвал полезным сентябрьский сбор национальной команды
Сентябрьский сбор команды России по футболу был полезным для главного тренера сборной Валерия Карпина.
Сентябрьский сбор команды России по футболу был полезным для главного тренера сборной Валерия Карпина.
Карпин выразил надежду, что для футболистов сбор был также полезен.
«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на этом уровне. Работой на сборе удовлетворен», — приводит слова Карпина ТАСС.
С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, команду разделили на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Вторая группа сыграла вничью 1:1 со сборной Катара.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела ряд товарищеских матчей, в том числе против команд Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака.