Штефан Кунц уволен с поста главного тренера сборной Турции

Решение об отставке 60-летнего немецкого специалиста было принято после поражения сборной Турции в товарищеском матче от команды Японии (2:4) и ничейного результата со сборной Армении (1:1) в квалификации Евро-2024.

Кунц возглавлял сборную Турции с сентября 2021 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед при трех ничьих и пяти поражениях. В квалификации Евро-2024 турки занимают второе место, отставая от хорватов по дополнительным показателям.