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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Штефан Кунц уволен с поста главного тренера сборной Турции

Федерация футбола Турции отправила в отставку Штефана Кунца с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Турция
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Источник: Reuters

Решение об отставке 60-летнего немецкого специалиста было принято после поражения сборной Турции в товарищеском матче от команды Японии (2:4) и ничейного результата со сборной Армении (1:1) в квалификации Евро-2024.

Кунц возглавлял сборную Турции с сентября 2021 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед при трех ничьих и пяти поражениях. В квалификации Евро-2024 турки занимают второе место, отставая от хорватов по дополнительным показателям.

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