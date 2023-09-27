Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Кадис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Аршавин: УЕФА принял неоднозначное решение по юношам

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о решении УЕФА вернуть в международные соревнования юношеские команды сборной России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Первый вопрос: если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть?

Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут ещё без формы играть вообще? С этим тоже непонятно.

Вчера еще англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же? Нужно смотреть, как поведет себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это все», — сказал Аршавин корреспонденту «Чемпионата».

26 сентября вышел специальный релиз, в котором УЕФА отмечает, что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Палата по разрешению споров РФС закрыла дело полузащитника...
Польша подаст заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь