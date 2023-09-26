Юношеские сборные России по футболу допустят к турнирам под эгидой УЕФА
Исполком УЕФА призвал допустить до международных соревнований юношеские сборные России, составленные из несовершеннолетних игроков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Исполком УЕФА призвал допустить до международных соревнований юношеские сборные России, составленные из несовершеннолетних игроков. Об этом сообщает «Интерфакс».
На сайте организации вышел специальный релиз, в котором УЕФА отмечает, что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».
«Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта (на Украине) поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена», — сказано в тексте релиза.
Отмечается при этом, что российские сборные смогут выступать без флага и гимна РФ.
Последний официальный матч юношеская сборная России до 17 лет провела в октябре 2021 года, после чего вступило в силу отстранение всех сборных команд России от международных соревнований. За это время команда провела лишь четыре товарищеские матча.
Юношеская сборная России до 17 лет дважды становилась чемпионом Европы (2006, 2013).