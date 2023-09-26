Юношеские сборные России по футболу допустят к турнирам под эгидой УЕФА

На сайте организации вышел специальный релиз, в котором УЕФА отмечает, что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

«Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта (на Украине) поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена», — сказано в тексте релиза.

Отмечается при этом, что российские сборные смогут выступать без флага и гимна РФ.

Последний официальный матч юношеская сборная России до 17 лет провела в октябре 2021 года, после чего вступило в силу отстранение всех сборных команд России от международных соревнований. За это время команда провела лишь четыре товарищеские матча.