Матч Россия — Кения может пройти на поле турецкого отеля
Товарищеский матч между сборными России и Кении может пройти на поле отеля Titanic Mardan Palace в Анталье. Об этом сообщает журналист Василий Конов.
«Titanic Mardan Palace — одно из возможных мест проведения товарищеского матча сборной России по футболу против команды Кении 16 октября. Главное преимущество одного из самых известных и некогда дорогих отелей Турции — это собственный футбольный стадион на территории. Для желающих поехать: минимальная стоимость проживания в комплексе — 291€. Но это при условии бронирования минимум на четыре ночи. Одним днем приехать нельзя, система просто не даст вам забронировать менее четырех ночей, а это уже 120 000₽ за проживание. Сборная России на поле Титаника. Что-то в этом есть», — написал Конов.
Titanic Mardan Palace располагает собственным стадионом на 7,5 тыс. мест. В 2008 году стадион принимал финал юношеского чемпионата Европы до 17 лет. Также на стадионе регулярно проходят товарищеские матчи сборных команд.
Товарищеский матч со сборной Кении пройдет 16 октября. Перед этой игрой российские футболисты проведут в Москве товарищеский матч со сборной Камеруна, который запланирован на 12 октября.