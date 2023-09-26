Матч Россия — Кения может пройти на поле турецкого отеля

«Titanic Mardan Palace — одно из возможных мест проведения товарищеского матча сборной России по футболу против команды Кении 16 октября. Главное преимущество одного из самых известных и некогда дорогих отелей Турции — это собственный футбольный стадион на территории. Для желающих поехать: минимальная стоимость проживания в комплексе — 291€. Но это при условии бронирования минимум на четыре ночи. Одним днем приехать нельзя, система просто не даст вам забронировать менее четырех ночей, а это уже 120 000₽ за проживание. Сборная России на поле Титаника. Что-то в этом есть», — написал Конов.