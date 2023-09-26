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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В 2024 году сборная России может сыграть со сборной Буркина-Фасо

Об этом сообщил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

Россия
Буркина-Фасо
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Источник: РИА "Новости"

«У нас было письмо от РФС сыграть товарищеский матч наших сборных в сентябре, но не получилось договориться. Как итог, мы сыграли с Катаром и Южным Суданом. Сейчас мы сотрудничаем, но матч в октябре тоже невозможен — Россия выбрала других соперников. До января у нас подписаны контракты с рядом других федерацией, среди которых нет РФС. Что касается следующего года, то вопрос о товарищеском матче наших сборных будет обсуждаться», — сказал Траоре.

Ранее сообщалось о переговорах со сборной Кении.

12 октября сборная России сыграет в Москве на стадионе «Динамо» товарищеский матч со сборной Камеруна.

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В 2024 году сборная России может сыграть со сборной Буркина-Фасо
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