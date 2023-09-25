Стало известно, где сборная России сыграет с Кенией

Как сообщает источник, главным основанием выбора места проведения игры является хорошая погода в это время года, наличие большого количества россиян, отдыхающих в городе, и неплохие футбольные поля.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с национальной командой Катара. Игра завершилась со счетом 1:1. До этого российская команда, составленная из футболистов не старше 23 лет, провела две игры с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась со счетом 1:1, а во второй победу праздновала африканская команда со счетом 2:1.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, под эгидой этих организаций из-за ситупции на Украине.