Молодежная сборная России сыграет с клубами из Бразилии в октябре
Футболисты 2004−2005 года рождения проведут четыре товарищеских матча против команд сверстников из четырех бразильских клубов в октябре, сообщается на официальном сайте РФС.
Футболисты 2004−2005 года рождения проведут четыре товарищеских матча против команд сверстников из четырех бразильских клубов в октябре, сообщается на официальном сайте РФС.
Российская команда отправится 9 октября в Сан-Паулу, где сыграет с «молодежками» «СКА Бразил», «Палмейраса», «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино». Игры пройдут 12, 13, 14 и 16 октября.
На учебно-тренировочный сбор старший тренер сборной России Иван Шабаров вызвал 27 футболистов.
Вратари: Богдан Москвичев — «Зенит», Александр Дегтев — «Сочи», Даниил Голиков — «Краснодар».
Защитники: Ярослав Крашевский — «Енисей», Матвей Лукин и Михаил Рядно — ЦСКА, Илья Кирш — «Ростов», Станислав Бессмертный — «Динамо», Максим Шнапцев — «Нижний Новгород», Илья Рожков — «Рубин», Илья Грибакин — Чертаново«, Егор Погостнов — “Локомотив”.
Полузащитники: Игорь Дмитриев и Илья Ишков — «Урал», Матвей Кисляк и Кирилл Глебов — ЦСКА, Иван Пяткин — «Ротор», Алексей Колтаков — «Ростов», Руслан Чобанов и Дмитрий Кучугура — «Краснодар», Иван Иванов — «Чертаново», Илья Родионов — «Зенит», Никита Салтыков — Крылья Советов«, Иван Зазвонкин — “Динамо”.
Нападающие: Александр Чупаев — «Динамо», Кирилл Никишин — «Локомотив», Александр Кокшаров — «Краснодар».