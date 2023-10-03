Молодежная сборная России сыграет с клубами из Бразилии в октябре

Молодежная сборная России сыграет с клубами из Бразилии в октябре

Футболисты 2004−2005 года рождения проведут четыре товарищеских матча против команд сверстников из четырех бразильских клубов в октябре, сообщается на официальном сайте РФС.